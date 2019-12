Roeselaars bedrijf maakt vlag voor klimaattop in Madrid

Op de vlag staan 15.000 portretten van klimaatactivisten uit 190 landen. Ze vormen samen een imposant mensenoog, een symbolische boodschap voor de politieke leiders. De vlag moet duidelijk maken dat de wereld meekijkt op hun inspanningen voor een beter klimaat.

Visix is trots dat het die opdracht op korte tijd kon realiseren. Het bedrijf maakte eerder al gigantische vlaggen voor de Tour De France en voetbalclub Ajax Amsterdam. "We zijn een van de enige bedrijven in Europa die zo’n gigantische vlag kan maken,” vertelt zaakvoerder Jean Van Houtryve.

De internationale Klimaatconferentie van Madrid loopt van 2 tot en met 13 december in de Spaanse hoofdstad.