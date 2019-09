Roemeense pooier krijgt vijf jaar cel voor mensenhandel

De Brugse strafrechter heeft de leider van een Roemeens prostitutienetwerk in Oostende tot vijf jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld. Marius N. (38) beweerde tevergeefs dat hij de prostituees enkel geholpen heeft. In totaal werden dertien beklaagden veroordeeld voor hun aandeel in de zaak...

Het onderzoek startte in december 2017 met een routinecontrole van de Oostendse politie op Redlights, een website waar prostituees hun diensten aanbieden. Ze herkenden twee meisjes uit de rosse buurt 't Hazegras en ontdekten nog meer gelijkaardige advertenties. Afgeluisterde telefoongesprekken wezen uit dat de meisjes deel uitmaakten van een Roemeens prostitutienetwerk. Het kopstuk van die bende werd op 10 juli 2018 in Antwerpen ingerekend.

Volgens het parket werden minstens vijf prostituees het slachtoffer van mensenhandel door seksuele uitbuiting. Eén van de meisjes verklaarde bijvoorbeeld dat ze al haar inkomsten moest afstaan en dat ze door Marius N. regelmatig geslagen werd. Buiten haar medeweten werden in de advertenties allerhande seksuele handelingen aangeboden. Tegen haar zin stemde ze dan toch in, bijvoorbeeld met anale seks. Nog vier andere meisjes prostitueerden zich voor N., maar van uitbuiting was in hun geval geen sprake.

De leider van de criminele organisatie werd veroordeeld tot vijf jaar effectieve celstraf, 40.000 euro boete en een verbeurdverklaring van ruim 66.000 euro. Florin-Alexandru S. (29) zorgde binnen de bende voor de advertenties op Redlights en kreeg 30 maanden effectieve gevangenisstraf. Voor drie andere vaste luitenanten van de leider werd twee jaar cel uitgesproken. Ze regelden bijvoorbeeld appartementen of boekten de hotelkamers.

Opvallend genoeg moest een ander bendelid zich verantwoorden voor een poging tot afpersing van de leider. In een brief eiste hij 10.000 euro, anders zou een prostituee belastende verklaringen afleggen. De man werd echter over de ganse lijn vrijgesproken. Ten slotte moesten nog enkele prostituees zich verantwoorden voor het bestelen van twee klanten. Daarbij werd onder andere een horloge en 700 euro buitgemaakt. Het drietal werd voor die diefstallen veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf met uitstel.

Marius N. had voor alle feiten tevergeefs de vrijspraak gevraagd. "Ik heb enkel prostituees geholpen die al vijf jaar bezig waren en nu nog steeds als prostituee werken", klonk het. Volgens de verdediging mochten de meisjes zelf beslissen wanneer ze werkten en welke klanten ze wilden ontvangen. "Ook die brief is zeer bizar. Dat zou men toch niet durven schrijven als men bang is van de gewelddadige bendeleider?", aldus meester Pieterjan Dens. Ondergeschikt vroeg de advocaat om rekening te houden met de lange voorhechtenis, doordat vaak lang moest gewacht worden op de overlevering van andere betrokkenen.

De luitenanten van Marius N. beweren dat ze misleid en gedwongen werden. "Ik ben eigenlijk een slachtoffer, want ik ben niet betaald geweest voor mijn werk", aldus Florin-Alexandru S. op de zitting. Ook enkele andere beklaagden beseften naar eigen zeggen pas in België dat de zaakjes van N. niet al te koosjer waren. Hun advocaten benadrukten ook dat ze zelf de prostituees nooit gedwongen hebben.

Eén van de chauffeurs hoopte wel op de vrijspraak. Ionut-Alexandru M. zou binnenkort priester worden, maar moet daarvoor binnen de orthodoxe traditie eerst huwen. "Hij is er totaal ongewild ingerold. Na amper een paar dagen is hij huilend weer vertrokken", aldus meester Beatrice Waerenburgh. Ook de broer van N. en een prostituee die geld versluisde naar Roemenië, vroegen de vrijspraak. De toekomstige priester en de broer van N. werden net als twee andere chauffeurs tot een jaar effectieve celstraf veroordeeld. De prostituee die geld doorsluisde kreeg twaalf maanden met uitstel.