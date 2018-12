Zaterdagochtend is het levenloze lichaam gevonden van een 19-jarige Roemeen in een caravan in Kuurne. De man overleed ten gevolge van CO-intoxicatie.

De caravon stond op de parking van paardenmanège De Schure in de Kattestraat in Kuurne. In de caravan stond een gaskachel. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse. Uiteindelijk bleek CO-intoxicatie in de niet-verluchte caravan de boosdoener. Er volgt verder onderzoek over waarom hij daar overnachtte en wie de caravan verhuurde of ter beschikking stelde.