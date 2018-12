Hij reed op de steenweg tussen Tielt en Aalter toen hij een auto uit de andere richting zag afkomen. De autobestuurder was bezig aan een inhaalmanoeuvre en dat nota bene in een lichte bocht. Om te vermijden dat het tot een frontale botsing zou komen, week de autobestuurder op het laatste nippertje naar links uit in de wegberm. De trucker kon het voorval filmen met zijn dashcam. De politie kan er alvast niet mee lachen en gaat na of ze de bestuurder kan identificeren.