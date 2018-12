Roekeloze autobestuurder geïdentificeerd

De politie van de regio Tielt heeft de identiteit kunnen achterhalen van een autobestuurder die eergisteren in Ruiselede ei zo na een ernstig ongeval veroorzaakte. Een vrachtwagenbestuurder beleefde toen op de N37 in Ruiselede de schrik van zijn leven.

Hij reed op de steenweg tussen Tielt en Aalter toen hij een auto uit de andere richting zag afkomen. De autobestuurder was bezig aan een inhaalmanoeuvre en dat nota bene in een lichte bocht. Om te vermijden dat het tot een frontale botsing zou komen, week de autobestuurder op het laatste nippertje naar links uit in de wegberm. De trucker kon het voorval filmen met zijn dashcam. De politie kon er alvast niet mee lachen en heeft de bestuurder nu geïdentificeerd aan de hand van ANPR-camera's. Hij riskeert een fikse boete en kan ook zijn rijbewijs kwijtspelen.