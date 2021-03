Roeiers leggen trip over Atlantische Oceaan stil

In een zelfgemaakte roeiboot was hij samen met twee kompanen onderweg naar Miami. Een roeitocht van zevenduizend kilometer.

Maar zeeziekte gooit roet in het eten. Want één van de roeiers is sinds het vertrek uit Portugal eind januari al weken ziek. Bovendien valt de uitdaging zwaarder uit dan gedacht. En ook het weer zit niet mee. De oversteek duurt in de beste omstandigheden drie maanden met afwisselend twee uur roeien en twee uren rust. De klokrond en zeven op zeven. Het trio maakt nu een stop in Tenerife om op krachten te komen en te beslissen of ze ermee doorgaan.

