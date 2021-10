Rodenbach heft het glas op zijn 200ste verjaardag

Rodenbach is een typische West-Vlaams roodbruin bier dat heel wat erkenning krijgt, ook internationaal. Uniek is dat het bier rijpt in grote eikenhouten vaten. Voor het onderhoud en het herstel ervan zijn zelfs nog twee ambachtelijke kuipers actief bij Rodenbach. De laatste van het land.

Rudy Ghequire, directeur: "Het unieke aan deze brouwerij is dat ze een vroeg-middeleeuwse conserveringsmethode van bier toepast. We maken een lichtzurig bier dat teruggaat naar de tijd waarin met geen hop gebruikte in bier. Dat is eigenlijk een historisch productieproces die we nog altijd historisch toepassen." (lees verder onder de foto)

Rodenbach groeit en maakt nu zo’n 100.000 hectoliter bier per jaar. Eén derde is voor het buitenland, zoals de VS, Canada en Scandinavië.