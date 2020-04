Rode Kruisauto’s besmeurd met uitwerpselen

De auto’s stonden geparkeerd langs het Stedebeekpad in Oudenburg. In de brievenbus lag ook toiletpapier en stoelgang. Het Rode Kruis reageert geschokt op dit vandalisme en roept eventuele getuigen op om zich te melden bij de politie. Afdelingssecretaris Thibo Bral: "Dit is niet normaal. Dit is bovendien een slag in het gezicht van onze 35 vrijwilligers. Zij voelen zich allemaal geviseerd. Zelfs de deurklink was besmeurd met stoelgang."

En er staat ook een reactie op Facebook: “Toen de dagshift aankwam in het lokaal, merkte die op dat de wagens van de nachtshift volledig waren beklad met stoelgang. Daarna werd ook nog eens papier met stoelgang in onze brievenbus gestopt. Dit is niet zo fijn, wetende dat onze hulpverleners personen die vermoedelijk besmet zijn met het COVID-Virus naar het ziekenhuis vervoeren en dit vrijwillig."

De politie van de zone Kouter kwam ter plaatse om de vaststellingen te doen en een proces verbaal op te stellen.