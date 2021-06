Rode Kruis zamelt bloed in op erfgoedlocaties

Daarom organiseert het Rode Kruis van nu tot eind september extra bloedinzamelingen op 35 erfgoedlocaties, waarvan 2 in West-Vlaanderen: Eperon d’Or in Izegem en de Grote Post in Oostende. Wie daar dus langsgaat, kan even de tijd nemen om bloed te geven. Woordvoerder Nena Testelmans: “In heel Vlaanderen kunnen mensen deze zomer bloed geven op bijzondere erfgoedlocaties. Herita, dé netwerkvereniging voor onroerend erfgoed in Vlaanderen, en Rode Kruis-Vlaanderen zetten daarmee hun samenwerking verder die vorig jaar van start ging met een bloedinzameling in de vernieuwde Antwerpse Handelsbeurs. Het Rode Kruis hoopt zo trouwe en nieuwe donoren aan te trekken.”

Ook aan de kust

Behalve op de erfgoedlocaties is Rode Kruis-Vlaanderen ook dit jaar heel actief aan de kust. Wie op vakantie is aan zee of een daguitstapje plant kan op verschillende plaatsen terecht: De Haan, Oostende, De Panne, Nieuwpoort, Zeebrugge, Knokke, Bredene enz. Een volledige lijst én de data waarop de bloedinzameling georganiseerd worden kan je hier vinden.