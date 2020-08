Rode Kruis: "Er dreigt tekort aan bloed"

Het Rode Kruis trekt aan de alarmbel, want er dreigt een tekort aan bloed. In de zomer vinden mensen sowieso moeilijker de weg naar een donatiecentrum, maar door de coronacrisis is de situatie helemaal dramatisch.

In West-Vlaanderen ziet het Rode Kruis maar de helft van het aantal noodzakelijke donoren opdagen. Het donorcentrum in Kortrijk is naast Brugge en Roeselare de plaats waar het Rode Kruis bloed verzamelt, al is er in de zomer ook de mobiele post in Knokke-Heist. Maar de weg ernaartoe lijkt moeilijk te vinden momenteel.

De zomer is traditioneel geen makkelijke periode om bloed in te zamelen, maar de coronacrisis maakt het haast onmogelijk. Maar angst is niet nodig, benadrukken ze bij het Rode Kruis. niet voor het prikje, en niet voor covid 19.

Vooral de voorraad bloedplaatjes slinkt zienderogen. Die kun je maar vijf dagen bewaren, en dus is een reserve aanleggen onmogelijk. Het Rode Kruis lanceert daarom een noodoproep.