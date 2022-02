Rode Dopheidereservaat breidt fors uit

Het natuurgebied ligt langs de autosnelweg in Sint-Andries en in Snellegem. Er huizen enkele speciale soorten heide waaronder rode dopheide. Op de aangekochte grond wordt een nieuw bos aangeplant. Er komt ook bloemrijk grasland. “Voor de dichtstbijzijnde groeiplaats van de rode dopheide moet je naar de verre Kempen, omgeving Maasmechelen. Het is dus een historisch natuurlijke rijkdom die we hiermee in beheer krijgen”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Het stuk grond dat toegevoegd wordt, is historisch het Sint-Andriesveld. Een gedeelte van de eigendom van de voormalige Abdij Sint-Andriesabdij. “Het Rode Dopheidereservaat is dan misschien bij het grote publiek minder bekend dan Beisbroek en Tudor aan de stadszijde -de noordzijde- van de E40. Maar dit gebied heeft evenzeer veel natuurwaarde te bieden. Een plan om het open te stellen is in de maak. Met de grote uitbreiding van het domein zal het ongetwijfeld aan roem winnen”, aldus Van Volcem.

“Fantastisch dat we deze legislatuur kunnen inzetten op uitbreiding bos en natuur”, klinkt het bij burgemeester Dirk De Fauw.