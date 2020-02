In Torhout is Achiel Eeckloo overleden. De naam zegt u misschien niets, maar dat was de landbouwer die zijn weides jarenlang ter beschikking stelde voor het legendarische muziekfestival Rock Torhout.

In 2008 gingen we de man nog eens opzoeken voor een terugblik op die roemrijke periode. Achiel Eeckloo, die in zijn stad jarenlang ook politiek actief was, werd 89 jaar.