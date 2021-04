Rock Torhout herleeft in nieuw boek

Bijna een kwarteeuw na de laatste editie van Rock Torhout is er nu een boek over uit: 'Rock Torhout, biografie van een verdwenen festival'.

21 jaar lang, van eind de jaren '70 tot eind de jaren '90, was Torhout enkele dagen het middelpunt van de muziekwereld. Wereldgroepen zoals Simple Minds en U2 zijn in Torhout doorgebroken. Rock Torhout was een deel van de identiteit van een generatie. Auteur Jan Delvaux voelde het zelf ook zo aan.

Op de wereldkaart

"Toen ik 18 jaar was begon bij mij een festival dat Werchter heette," zegt Delvaux. "Al de artiesten waar ik fan van was, kwamen er spelen. Plots stonden we op de wereldkaart, die stad leefde. Als we op kamp gingen met de scouts en we zeiden we komen van Torhout, wisten ze dat het de mensen van dat festival waren."

Festival leeft nog altijd

Van het festival zijn, naast wat posters, een petje of een sticker nog vooral herinneringen overgebleven. Organisator Noël Steen hoort het nog vaak: "Zelfs nu word ik er nog wekelijks over aangesproken. Het festival blijft leven en niet enkel in Torhout."

Ook Cultuurcentrum de Brouckere en Belpop Bonanza werkten mee aan 'Rock Torhout, Biografie van een verdwenen festival'. Het boek is online te koop op de webshop van de Stad Torhout en bij lokale handelaars.