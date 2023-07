Robots leveren boodschappen aan huis in Knokke-Heist

Je boodschappen online bestellen en een robot die ze een kwartier later aan huis levert: het kan in Knokke-Heist. Het is een experiment van supermarktketen Carrefour die het eerder al uittestte op een bedrijventerrein in Zaventem.

De kleine robots zijn zelfrijdende winkelkarretjes uitgerust met kunstmatige intelligentie, sensoren en acht camera’s. Zo kunnen ze zich volledig autonoom veilig en zonder CO2-uitstoot verplaatsen op de openbare weg om bestellingen aan huis te bezorgen.

Na het succes van haar pilootproject met bezorgrobots in Zaventem, wil Carrefour deze innovatie uitbreiden naar andere steden, te beginnen met Knokke-Heist. Er is een zone van 400 meter rond de pop-up getekend en opgeslagen in het geheugen van de bezorgrobots. Het duurde een kleine week om deze instelling op te zetten. Arnaud Lesne, Innovation Director bij Carrefour België: "Vakantiegangers willen zich tijdens hun vakantie geen zorgen maken over de boodschappen, en dat gemak is wat wij hen bieden."