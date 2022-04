Robotmaaier houdt Kortrijkse sportvelden op duurzame manier onkruidvrij

Eerder heeft stad Kortrijk beslist om zich in te schrijven in de Green Deal Sportdomeinen in Vlaanderen. Met deze Green Deal wil de stad samen met Sport Vlaanderen, Lokaal Netwerk Sportbeleid, de Vlaamse Sportfederatie en de Vlaamse Milieumaatschappij oplossingen zoeken die zowel het hoogwaardig karakter van de sportinfrastructuur behouden en tegelijk zorgen voor een gezonde, milieuvriendelijke en klimaatbestendige sportomgeving.

Zonder pesticiden

De sportdienst zet de tuinrobot 'Violette' tot september in om de werking en de restultaten ervan te evalueren. De Violette is een innovatie op het gebied van autonome en mechanische onkruidbestrijding op gras- en sportvelden. De machine lokaliseert via camera’s het onkruid en verwijdert het op een mechanische manier, nauwkeurig van blad tot en met wortel. Via de software en camera’s kan de robot een zestal onkruiden herkennen en verwijderen, zonder gebruik te maken van chemicaliën.

Voorlopig gaat het om een testfase, waarbij de stad de robot huurt. Daarna zal Kortrijk beslissen of er al dan niet overgegaan wordt tot de effectieve aankoop.