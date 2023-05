Robotbedrijf Zorabots haalt miljoenencontract binnen

Het Oostendse robotbedrijf Zorabots heeft twee belangrijke contracten getekend met een bedrijf uit Saudi-Arabië en Canadees bedrijf. Het is een belangrijke stap die hun omzet zal doen stijgen en ook voor 30 extra jobs zal zorgen.

In 2013 introduceerde het Oostendse bedrijf robots in de woonzorgcentra, vandaag is het Oostendse bedrijf fors geëvolueerd. Ze ontwikkelden een toegankelijk softwareplatform dat robotica, toestellen die verbonden zijn met het internet en de virtuele wereld met elkaar connecteert.

Combinatie van drie werelden

“Je komt binnen en er is een bewegingsdetector die merkt dat je er bent. Er wordt een bericht gestuurd naar de avatar die je op zijn beurt welkom heet. Daarna kan je kiezen voor wie op bezoek komt. Als je die persoon hebt gekozen, komt er een robot naar je toe om je naar hem te begeleiden. Dat is een simpel voorbeeld van hoe wij die drie werelden met elkaar combineren”, verduidelijkt Tommy Deblieck van Zorabots.

In Saudi-Arabië hebben ze 100.000 licenties voor het softwareplatform verkocht, goed voor 100 miljoen euro. In Canada gaat het om 20.000 licenties ter waarde van zeven miljoen.