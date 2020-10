Robot toont ziekenhuisbezoekers de weg

"We merken op vandaag dat mensen niet altijd de juiste weg weten," zegt Gerdy Dezutter van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. "Het is nieuw, mensen hebben soms wat stress. Met Arthur wordt het heel gemakkelijk. Ze moeten enkel nog hun routenummer intoetsen en ze komen op de juiste locatie terecht." (lees verder onder de foto)





Arthur spreekt Nederlands, maar ook Engels en Frans. Eens bij de juiste bestemming keert hij automatisch terug naar zijn vaste stek aan de trap en de lift, om nieuwe bezoekers te verwelkomen. Het ziekenhuis van Tielt is naar eigen zeggen het enige in West-Vlaanderen dat met een robot patienten en bezoekers helpt hun weg te vinden.

Arthur is een creatie van het bedrijf Zora Bots uit Oostende. Serviceclub De Ronde Tafel uit Tielt sponsort de robot voor een bedrag van 1500 euro.