Robot Pepper leert Oostendenaars gebarentaal

Het project wordt niet toevallig vandaag voorgesteld, op de Internationale Dag van de Gebarentaal. Aan de hand van filmpjes en foto's leer je de letters van het alfabet en ook enkele namen en woorden. De Vlaamse gebarentaal is een makkelijke manier om te communiceren met een familielid, een collega of kennis die slechthorend of doof is. "We mikken vooral op verenigingen of instellingen die begaan zijn met het thema. Het is dat middenveld dat we proberen te bereiken," zegt schepen van toegankelijkheid Hina Bhatti. Verenigingen kunnen robot Pepper ontlenen en hem inzetten om mensen te sensibiliseren.