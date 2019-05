Robot bedient klanten in Brugs restaurant

De robots werken met sensoren en weten zo perfect hoe ze door de zaal moeten rijden. Ook nadat de bestelling aan tafel gebracht is, komt de robot de afwas weer ophalen.

De andere personeelsleden van Chef Sam moeten nog niet vrezen voor hun job, want zo'n robot kost al snel 10.000 euro. De eigenaar vindt de robots gewoon een fijne aanvulling.

Twee robots nemen de taken over van de obers in restaurant Chef Sam in @StadBrugge. Ze brengen gerechten aan tafel en voelen dankzij sensoren of er obstakels liggen op hun weg. ‘T is even wennen voor de klanten, maar ze vinden de robots best charmant ⁦@FocusWTV⁩ pic.twitter.com/JEQgX5wObX

