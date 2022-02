Robert bouwt kasteel Boezinge volledig na

Robert Bossu uit Boezinge heeft een maquette gemaakt van het kasteel in zijn dorp. Drie jaar nam hij de tijd om alles te onderzoeken in tot in de kleinste details na te bouwen.

Het kasteel van de familie de Thibault de Boezinge telt ruim tien slaapkamers, meerdere badkamers, keukens, salons en een zaal. Robert Bossu bouwde het steen voor steen op tot in de kleinste details. Het kasteel dateert al van 1780, maar toen was er nog geen dak. Pas in 1904 is er een dak op gezet, maar in 1915 was het door bombardementen weer weg. Daarna is het kasteel heropgebouwd en nu staat het te koop.

Nauwkeurig werken

Robert ging er twee keer langs en zocht in archieven en op foto's hoe hij het op schaal kon nabouwen. "De uitdaging is om nauwkeurig te werken. Niet van: 'het zal wel goed zijn'. Meten, rekenen en dubbelchecken, dat is de uitdaging." Ook het hele interieur is nagebouwd.

Ondertussen is Robert met het volgende project aan de slag. Over een paar jaar wil hij het vroegere kasteel van Hooglede klaar hebben.