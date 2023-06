Ritje met koets in Brugge wordt fors duurder

Een ritje met een koets door Brugge zal vanaf januari een flink stuk duurder zijn. Voor een half uurtje betaal je dan 70 euro per koets, in plaats van 60 euro nu.

De gemeenteraad in Brugge heeft die prijsverhoging goedgekeurd, maar bij de oppositie zijn ze toch kritisch. Onder meer N-VA vindt de prijsstijging te fors. Een dagje Brugge is straks erg duur voor toeristen, vinden ze. Ook varen met een bootje op de Reien zal volgend jaar duurder uitvallen: volwassenen betalen dan al 15 euro, in plaats van 12 euro nu.