Ring Shopping klaar voor winkelen op afspraak

Vanaf morgen moeten we een afspraak maken om te winkelen in niet-essentiële winkels. Dat is het gevolg van de verstrengde coronamaatregelen.

Ring Shopping in Kortrijk zegt alvast klaar te zijn voor het winkelen op afspraak. Ring Shopping lanceert een online reservatiesysteem om bezoekers in veilige omstandigheden te laten winkelen. Via het online reservatiesysteem "Troov", dat rechtstreeks gelinkt is aan de website van Ring Shopping, kunnen shoppers in een handomdraai een afspraak maken in hun favoriete winkel(s).

“Bijna vijftig niet-essentiële winkels bieden reservaties aan via dit platform. Zo vinden onze bezoekers makkelijk de weg naar zowel grote winkelketens als lokale boetieks,“ zegt manager Brenda Lombary.

Het platform is vanaf vandaag beschikbaar zijn op www.ringshopping.be.