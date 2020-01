Rikolto houdt verkoopsweekend voor goede doel in Kortrijk

U heeft ze dit weekend misschien al gezien: jongens en meisjes van de jeugdbewegingen die sleutelhangers of balpennen van Rikolto proberen te verkopen. Rikolto, het vroegere Vredeseilanden, houdt hun verkoopsweekend, ook in Kortrijk.

Kortrijk geldt al jaren als een topgemeente qua verkoop, maar de Kortrijkzanen hebben nog maar net de Warmste Week achter de rug. En dat voelen ze bij Rikolto. "Kortrijk is altijd de absolute nummer één geweest betreffende de verkoop. Nu voelen we wel de naweeën van de Warmste Week natuurlijk. Maar er is veel enthousiasme onder de 800 vrijwilligers", zegt Stan Callens.