Rik Verheye aan de slag als barista

Het weekend van de klant is voor Unizo de gelegenheid om de kleine ondernemer in de kijker te zetten. Ondernemen zit echt wel in het West-Vlaams bloed. Drie jaar geleden startten Karlien en Alexandre met hun concept store in Nieuwpoort. Zij combineren een koffie- en ontbijtsalon met een winkel van exclusieve Scandinavische design en meubels. Als lokale handelaar moet je tegenwoordig net een tikkeltje anders zijn om tegen de online verkoop te kunnen opboksen. Intussen vinden steeds meer klanten de weg naar de zaak van Karlien en Alexandre.

Zaterdagmorgen kwam acteur Rik Verheye op het Weekend van de Klant een handje toesteken als barista. Hij solliciteerde als het ware voor een job, maar raakte niet door de selectieprof. Voor de West-Vlaamse acteur zit er dus alsnog geen carrièreswitch in.

