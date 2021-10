Zaterdag 2 oktober was een speciale dag voor Rik Vandekerckhove uit Ieper. Rik is één van de zes klaroenblazers die elke avond om acht uur ’s avonds de Last Post laat weerklinken onder de Menenpoort. Gisteren deed hij dat precies veertig jaar.

Rik Vandekerkhove blies zijn allereerste Last Post op zaterdag 2 oktober 1981. Na de herdenkingsceremonie kreeg hij een kleine attentie van de Last Post Association voor zijn jarenlange inzet. Ook in volle lockdown stond Rik dagelijks paraat om de Last Post te blazen en zo alle oorlogsslachtoffers te herdenken. Intussen begeleidde hij al meer dan 7.300 Last Post-plechtigheden. Enkel drie collega-klaroenblazers hebben nog meer getrouwheidsjaren op de teller.