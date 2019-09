Rijwoning onbewoonbaar na uitslaande brand

In de Groenendaallaan is vanmiddag een uitslaande brand ontstaan in een rijwoning. Niemand raakte gewond, maar het huis is onbewoonbaar.

De brand ontstond rond 14.45uur op de zolder van een rijwoning. Op dat moment waren twee personen aanwezig in het huis. Het was één van de kinderen van het gezin die geknetter had gehoord, en vaststelde dat de zolder vuur had gevat. De bewoners verwittigden meteen de hulpdiensten en verlieten het gebouw. De brandweer was snel ter plaatse.

Intussen stond het dak al in lichterlaaie en was de gevel op dat moment aan het ontbranden. Een zwarte rookpluim was tot ver zichtbaar. “De brand is ontstaan op zolder en geëscaleerd naar een dak- en woningbrand”, bevestigt brandweerkapitein Dries Van der Veken. Ook de omliggende woningen moesten geëvacueerd worden. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. “Het pand is onbewoonbaar door brand- en waterschade. Gelukkig hebben we de aanpalende woningen kunnen vrijwaren van schade”, aldus nog brandweerkapitein Dries Van der Veken. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.