Rijverbod voor ex-Club Bruggespeler Eduard Sobol

De feiten speelden zich op 13 februari 2022 af op de A11 in de richting van Knokke. In Brugge werd Sobol geflitst aan een snelheid van 134 kilometer per uur. Op die plaats is 90 per uur echter de toegelaten maximumsnelheid. Bovendien beschikte de Oekraïner volgens het openbaar ministerie niet over een geldig rijbewijs.



De linkerflankspeler verruilde Club Brugge in januari voor het Franse Strasbourg, waardoor de beklaagde dinsdagochtend zelf niet aanwezig kon zijn. Zijn advocate legde uit dat Sobol dacht dat hij op die plaats 120 kilometer per uur mocht rijden. Daarnaast werd voor de kwestie rond het rijbewijs met succes de vrijspraak gevraagd.