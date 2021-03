Rijverbod en straf voor vluchtmisdrijf na ongeval in De Panne

Begin maart reed ze 's ochtends langs de Duinkerkelaan na een nachtje stappen. Maar toen reed ze een vrouw aan die even voordien met haar bromfiets was gevallen en op straat lag. De vrouw had het slachtoffer naar eigen zeggen niet gezien, maar was wel uitgeweken voor haar tweewieler. Pas een dag later ging ze zich aangeven bij de politie.

Volgens de rechter had ze tenminste moeten stoppen of vertragen toen ze de bromfiets in de gaten kreeg. Maar dat deed ze niet. Ze krijgt 18 maanden celstraf, met uitstel.

Lees ook: