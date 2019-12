Een dertiger uit Brugge krijgt een jaar rijverbod en een alcoholslot opgelegd. In maart reed hij een vrouw aan op haar bromfiets in Assebroek. Ze stierf ter plaatse. De man legde toen een positieve ademtest af.

Het ongeval gebeurde in de Odegemstraat. De Bruggeling reed haar met de auto frontaal aan bij een wegversmalling, hij had geen voorrang verleend. De vrouw vloog door de voorruit van de auto en was op slag dood.

De ouders van de jonge vrouw hebben in de rechtbank een brief voorgelezen aan de Bruggeling. Ze noemen hem een schade voor het verkeer, door onder invloed nog te rijden.