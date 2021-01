Rijscholen wachten publicatie ministerieel besluit nog af

De meeste rijscholen in België zullen vandaag/maandag de deuren nog niet opnieuw openen. Vrijdag besliste het Overlegcomité dat rijscholen kunnen heropstarten, maar het ministerieel besluit is nog niet gepubliceerd.

"Mogelijk heeft zowat 15 procent van de rijscholen daarna nog een aantal dagen nodig om alles klaar te krijgen", klinkt het bij Jeroen Smeesters, voorzitter van Federdrive, de sector van de rijscholen.

Wachten op ministerieel besluit

Vrijdagmiddag is op het Overlegcomité beslist dat de rijscholen in het land opnieuw kunnen opstarten. De heropstart komt er op vraag van de verschillende ministers van Mobiliteit. Door de lange sluiting van de rijscholen was er onder meer druk op de logistieke keten ontstaan, omdat er geen professionele chauffeurs meer konden doorstromen. De meeste rijscholen openen vandaag/maandag echter nog niet de deuren. "Er is afgesproken om te wachten op het ministerieel besluit, dat hopelijk vandaag gepubliceerd wordt", duidt Jeroen Smeesters. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) liet in een tweet alvast verstaan dat het deze week zou verschijnen.

Nog niet meteen open

Als het ministerieel besluit vandaag gepubliceerd wordt, zullen mogelijk nog niet alle rijscholen onmiddellijk de deuren openen. In totaal zijn er in ons land tussen de 700 en de 800 rijscholen, maar Federdrive verwacht dat ongeveer 15 procent daarvan nog een aantal dagen extra nodig zal hebben om alles klaar te krijgen. "Er is het hele weekend hard gewerkt aan nieuwe planningen, maar niet iedereen zal de deadline halen", klinkt het. De sector benadrukt wel dat het plannen van lessen en examens dit keer vlotter zal verlopen dan na de eerste lockdown. "Toen zijn alle agenda's volledig leeggemaakt, waardoor men helemaal opnieuw moest beginnen. Nu zijn de planningen voor een groot stuk behouden en worden ze aangevuld met mensen die zijn weggevallen in de vorige lockdown. Daardoor zijn mensen die toen gepland stonden, mogelijk wel iets meer getroffen", aldus Smeesters.

Lange wachttijd

In normale omstandigheden moet je gemiddeld ongeveer zes weken wachten op een afspraak voor rijlessen, maar die wachttijd zal nu ongetwijfeld oplopen. Federdrive verwacht dat wie een afspraak zal maken, mogelijk vier tot vijf maanden geduld zal moeten uitoefenen vooraleer ze kunnen starten met rijlessen of een examen kunnen afleggen. "Maar het blijft koffiedik kijken", gaat Smeesters voort. "Er zijn hier en daar wel uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld voor mensen die een herstelexamen moeten doen nadat hun rijbewijs werd ingetrokken."