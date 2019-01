Rijlessen gaan vandaag gewoon door

Met de auto leren rijden in winterse omstandigheden. Je staat er niet meteen bij stil dat het gebeurt, maar de meeste autorijscholen doen het wel. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de hoofdwegen zijn vrijgemaakt. Al mogen de geoefende leerlingen ook wel eens een zijweg inslaan, om eens écht te voelen hoe het is om in de sneeuw en op een gladde ondergrond te rijden.

Leerling Celine Vanlaarhoven, die vandaag les volgde bij een rijschool in Roeselare, vindt dat alvast een goeie zaak: “Ik vind dat wel belangrijk, anders stap je later in je auto en heb je dat nog nooit geoefend. En nu heb je toch al eens de eerste feeling gehad. Je weet dan beter wat je moet doen als de eerste sneeuw er ligt.”

Rijlessen gingen vandaag dus door, examens voor alle duidelijkheid niet.