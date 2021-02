In Assebroek bij Brugge is zondagavond brand uitgebroken in een rijhuis. Een brandweerman raakte gewond tijdens de bluswerken.

Het vuur brak uit even voor 21 uur in het huis in de Sint-Kruisstraat. Het waren de buren die alarm sloegen. Ze klopten op de deur en konden zo de bewoner verwittigen die beneden in de zetel zat.

Brandweerman gewond

Het vuur ontstond op de eerste verdieping en verspreidde zich heel snel. De brandweer kon niet verhinderen dat de woning volledig uitbrandde. Bij de bluswerken is een brandweerman gewond geraakt.

Ook de aanpalende woningen liepen schade op. Een branddeskundige zal de oorzaak van de brand onderzoeken.