Komt de Ronde Van Frankrijk opnieuw naar West-Vlaanderen volgende zomer? Vandaag wordt het parcours voor de editie van 2022 voorgesteld in Parijs.

Volgens sommige media zal een rit door onze provincie passeren. Een rit zou starten in de stad Binche in Henegouwen. Van daar zou het richting West-Vlaanderen gaan, volgens een Waalse krant.

Meer weten we dus in de loop van de dag tijdens de officiële voorstelling van de Tour De France in Parijs.