Rijden straks supertrucks door jouw gemeente?

Dergelijke transportmastodonten kunnen weldra goederen vervoeren van en naar onder meer het distributiecentrum van Aldi in Roeselare. En ook naar Unilin Insulation in Waregem en brouwer AB Inbev in Jabbeke.

De goedgekeurde trajecten maken deel uit van het tweede proefproject voor supertrucks in Vlaanderen. Dat ging in juli vorig jaar van start met een basisnetwerk (de autosnelwegen en enkele wegen binnen de havengebieden), aangevuld met "aantakkingstrajecten". Die laatste verbinden het basisnetwerk met specifieke bestemmingen, zoals een opslagplaats, fabriek of logistieke hub. Ze worden pas goedgekeurd als ze veilig genoeg zijn. In totaal zijn er nu 49 dergelijke aantakkingstrajecten vergund. Daarvan zijn er 19 nieuw; ze werden maandag gepubliceerd in het Staatsblad.

(lees verder onder de kaart)

Juiste voorwaarden

Eens een traject goedgekeurd, kan het door elk transportbedrijf gebruikt worden, indien de lange vrachtwagens en chauffeurs aan de juiste voorwaarden voldoen. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer zijn er momenteel 73 LZV-vergunningen uitgereikt: voor 11 Belgische en 61 Nederlandse voertuigen, en één Duits voertuig. Maar dat betekent niet dat die allemaal ook rondrijden op het LZV-netwerk in Vlaanderen, zegt woordvoerster Veva Daniels. "Ze hebben de nodige vergunningen, maar of ze dit daadwerkelijk doen, weten we eigenlijk niet. Ze moeten ons daarvan ook niet op de hoogte brengen", zegt ze.

LZV's kunnen tot ruim 25 meter lang zijn en tot 60 ton wegen (tegen bijna 19 meter en 44 ton voor een gewone vrachtwagen). Daardoor kunnen twee supertrucks, ook nog ecocombi's genoemd, dezelfde lading vervoeren als drie normale vrachtwagens.