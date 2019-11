Rij mee met een tank uit WO 1

Een groep vrijwilligers werkte jaren aan de bouw van het imposante oorlogstuig. Nu krijgt iedereen de kans om een unieke ervaring op te doen als passagier. Het tankcomité inspireerde zich voor hun imposant oorlogstuig op een wrak dat in het centrum van Poelkapelle achterbleef na de Eerste Wereldoorlog. Een ritje met de rijdende replica verplaatst je terug naar 1917 toen de eerste tanks aan het front verschenen.

Zelfs al gaat het om een replica. Het resultaat is nauwelijks van het origineel te onderscheiden. Het comité is intussen al vijftien jaar in de weer met hun tankproject. Want zo’n karwei is blijkbaar nooit af.

Meerijden met de tank uit de Eerste Wereldoorlog kan ook nog morgen op de hoeve Pondfarm in Langemark-Poelkapelle.