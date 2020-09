Rien Deleu is boekenmeester van het jaar

Een leraar uit Torhout is uitgeroepen tot Beste boekenmeester van het jaar. Het gaat om Rien Deleu, die lesgeeft in het tweede leerjaar van vrije basisschool De Revinze, op de wijk Don Bosco.

De boekenmeester van het jaar is een wedstrijd waarbij collega-leerkrachten elkaar kunnen nomineren. Een jury kiest de laureaten uit die het grootste hart hebben voor boeken en kinderen zin doen krijgen om te lezen. “Ik probeer in heel veel andere vakken dan taal een boek binnen te smokkelen. Door de strot te rammen is misschien oneerbiedig gezegd. Maar het gaat het erom dat ze zonder dat ze het door hebben met boeken bezig zijn. Door dat te integreren in andere lessen gaan ze vaker met boeken bezig zijn en lezen.”

Meester Rien kreeg vandaag een kruiwagen met wel 100 leesboeken. Hij kreeg ook een brief met felicitaties van Vlaams onderwijsminister Ben Weyts.