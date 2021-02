Ricky!Boy brengt nieuwe muziek na dubbele beroerte

'Stranger on a shore' heet het nummer van Rik Ricky!Boy Denys (53). De artiest kreeg vier jaar geleden te maken met een dubbele beroerte, maar vocht terug en bracht recent nieuw werk uit. Instrumentaal wel, want zingen lukt moeilijk.

Rik Denys (53) uit Poperinge schreef in het verleden nummers voor onder andere Yasmine en Els De Schepper. Vier jaar geleden sloeg echter het noodlot toe voor de muzikant in hart en nieren. Op korte tijd kreeg Denys te maken met een dubbele hersenbloeding.

Volledig instrumentaal

De revalidatie duurde lang en was hard, maar Denys vond uiteindelijk toch de weg terug naar de muziek. Onder de naam Ricky!Boy bracht hij eerder deze maand zijn eerste nieuwe single uit: Stranger on a shore. Een volledig instrumentaal nummer, want zingen gaat moeilijk voor de Poperingenaar. Maar toch wist hij veel gevoel in het nummer te brengen.

Het was David Poltrock, bekend Belgisch producer en componist, die Denys pushte om zijn muziekpassie niet zomaar op te geven. Anderhalf jaar later is Stranger on a shore het resultaat.