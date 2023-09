Reynvoet juicht in Omloop van Vlaanderen

Niet de grote favoriet Maxime Potty, maar Niels Reynvoet heeft de Omloop van Vlaanderen in Roeselare naar zijn hand gezet. Potty moest in KP 11 door pech opgeven en Reynvoet hield in een spannende strijd Jos Verstappen af.

Niels Reynvoet staat na deze manche van het BK op het podium boven Jos Verstappen en Bjorn Syx, die tweede en derde eindigen. Reynvoet heeft de overwinning niet enkel te danken aan de opgave van Potty want die laatste had al moeite om Reynvoet en Verstappen te volgen voor hij uitviel. Een stuurfout brak de winnaar van de TAC-rally in de nacht zuur op. Hij brak daardoor een stuk van de ophanging en zijn Citroën kwam niet meer in actie.

Spannend duel

Hoewel Lefevere de eerste KP pakt, moet hij later net als Verschueren de wedstrijd verlaten. Uiteindelijk strijden Reynvoet en Verstappen om de trofee en blijft het verschil tussen hen beperkt. Ook Stampaert toont zich, maar hij zal wel buiten de top vijf vallen. Enkele weken geleden ontglipte een eerste plaats Reynvoet nog in Oudenaarde. In Roeselare is de ex-wielrenner wel aan het feest.