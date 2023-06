Reuzenbereklauw woekert in stadsrandbos Oostende: vrijwilligers helpen exotische plant ruimen

In Zandvoorde bij Oostende binden vrijwilligers de strijd aan met de reuzenbereklauw. Dat is een exotische plant die de laatste jaren overal in Vlaanderen oprukt en hevige brandwonden kan veroorzaken.

In het Stadsrandbos van Oostende, zo'n 1.000 hectare groot, is ruim acht hectare al flink overwoekerd. De reuzenbereklauw is een mooie en imposante plant. Maar ze is gevaarlijk. En dat weten ze ook bij het Antigifcentrum. Heel vaak lopen oproepen binnen over ernstige huidletsels na contact met het sap van deze plant. Vooral in combinatie met zonlicht, kan deze exoot echt wel ernstige brandwonden opleveren.

Tweedegraads

"Als kinderen bijvoorbeeld gaan spelen tussen de Reuzebereklauw knakken planten en bladeren vaak af. Het sap komt op hun huid terecht," zegt Alexander Proot van Stadsandbos Buitengoed Oostende. "Dat kan tot tweedegraadsbrandwonden leiden."

De Reuzebereklauw was ooit gewoon een mooie exotische tuinplant, maar nu vormt ze een bedreiging in de natuur. Bosbeheerder Buitengoed Oostende schakelt de komende weken zelfs vrijwililigers in om een handje te helpen. Zo roepen ze op om zaterdag massaal met vrijwilligers te komen helpen.