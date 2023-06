Reuzegommer sleept YouTuber Acid voor rechter na video's in zaak Sanda Dia

Een Reuzegommer die niet vervolgd werd voor de dood van de student Sanda Dia klaagt YouTuber Acid aan. In zijn video's maakte hij de identiteit van de Reuzegommer en het restaurant van zijn ouders bekend. Acid wordt gedagvaard voor onder meer laster en eerroof.

De Blankenbergse YouTuber Acid, ofwel Nathan Vandergunst, raakte zijn account begin juni een week kwijt nadat hij een video op YouTube geplaatst had waarin hij de identiteit van vier (ex-)leden van Reuzegom bekendmaakte. Dat deed hij omdat hij vindt dat de leden niet genoeg gestraft werden voor de dood van Sanda Dia.

Volgens YouTube had hij daarmee de regels geschonden en dus werd zijn account voor een week geblokkeerd.

Schadevergoeding

Hoewel Acid na een week alweer video's kon posten, krijgt de heisa ook een juridisch staartje. Het parket van West-Vlaanderen liet eerder al weten geen onderzoek te openen. Maar de familie van een van de vier vernoemde Reuzegommers stapt wel naar het gerecht. Dat schrijven verschillende media. Daar deed Acid op Instagram eerder al lacherig over:

De Reuzegommer in kwestie werd niet vervolgd in de zaak rond de dood van Sanda Dia en werd dus ook niet veroordeeld. Hij en het restaurant van zijn ouders kwamen wel aan bod in de video’s van Acid. Het restaurant werd na de video’s geboycot, kreeg valse reservaties en negatieve recensies.

De advocaat van de familie diende daarom een rechtstreekse dagvaarding in voor laster en eerroof, belaging, elektronische belaging en haatspraak. De zaak zal in september voor de rechtbank van Brugge gepleit worden. De Reuzegommer vraagt 1 euro provisoire schadevergoeding.

