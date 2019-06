Reus lost schoolruzies op in Wevelgem

In de vrije basisschool Wijnberg in Wevelgem hebben ze er een nieuwe, grote vriend bij.

Letterlijk zelfs. Het vijfde leerjaar heeft er samen met leerlingen van het VTI Sint-Lucas in Menen een reus gebouwd. Die reus wil vriendschap in de hele school en staat klaar om ruzies op te lossen.

De reus is een robot die de kinderen samen met het VTI hebben gemaakt. Hij is 2,50 meter groot, zijn hart licht op en hij geeft de kinderen een hand telkens ze iets goeds doen. Bovendien zit zijn hoofd vol vriendschapstips die hij aan alle kinderen kan uitdelen. De interactieve reus is het resultaat van een STEM-project. Ook andere scholen kunnen het project later inzetten.