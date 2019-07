Reus Jan Turpijn bergt pensioenplannen op

Eind april 2019 raakte bekend dat de carrière van Europa’s grootst gedragen reus stilaan op een einde liep. Door een gebrek aan voldoende sterke dragers leek zijn lot na 94 jaar definitief bezegeld. De Reuzengilde en Stad Nieuwpoort sloegen de handen in elkaar om de reus een spectaculair afscheid te geven. Ter ere van Jan Turpijn werd daarom een Reuze Feest georganiseerd.

Verrassing van reuzenformaat

Na de Reuze Parade doorheen de binnenstad was het omstreeks 18.30 uur tijd voor Turpijns afscheidsspeech op het Marktplein. Maar dat draaide even anders uit. Een jonge delegatie jeugdige reuzendragers beloofde plechtig om binnen een paar jaar, wanneer ze tot sterke knapen zijn uitgegroeid, Jan door de straten te dragen. Waarop Jan Turpijn besliste om toch door te gaan. “Die afscheidsspeech is voor de vuilbak, net als mijn pensioen. Een reus die met pensioen gaat, hoe belachelijk klinkt dat niet? Je hebt me overtuigd, ik ga door!”

Blije reacties

De reacties op dit heuglijke nieuws waren navenant. Voor veel Nieuwpoortenaren is ‘hun’ Jan Turpijn echt onmisbaar. Ook Nieuwpoorts burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) is aangenaam verrast én opgelucht met deze wending in het verhaal:

“Onze stad heeft met Jan Turpijn een uniek stuk folklore waar we terecht trots op mogen zijn. Ik spreek voor álle Nieuwpoortenaren wanneer ik zeg dat het zonde zou zijn, mocht hij verdwijnen. Dankzij de inzet en het aanstekelijk enthousiasme van iedereen die vandaag mee feest kwam vieren, krijgt hij een tweede kans. Het sprookje van Jan Turpijn is dus nog lang niet uitverteld.”