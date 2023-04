Retrospectieve Wiiliam Sweetlove klaagt misbruik van plastic aan

Je hebt ze ongetwijfeld al gezien. Grote pinguïns of poedels in polyester. Het zijn werken van de Oostendse kunstenaar William Sweetlove die al jaren in Koksijde woont. Van hem loopt er nu een retrospectieve in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Leffinge.

Rode draad doorheen zijn werk is de bekommernis om het milieu. 'No plastic in heaven' is de titel van de expo. "De titel staat voor het misbruik van plastic, zonder plastic kunnen we niet meer. Als je een bakster krijgt in de kliniek dan is dat niet van chocolade. Maar we produceren ook teveel voor zinloos gebruik. Water verpakken, drinkbaar water in plastic flessen. Het mag ophouden. Daarom heb ik christus gemaakt op maat van de oermens, van 1 meter 20 hoog. De Neanderthaler was maar zo hoog. Hij is een jager geworden, voedsel gaan zoeken. Hij draagt water mee. Hij heeft drie flessen water op zijn rug. Dat is heel de problematiek. Dat zweeft door al mijn werk. Het is dertig jaar dat ik daar mee bezig ben."

Sweetlove is lid van het Italiaanse collectief Cracking Art. Ze plaatsen plastieken installaties overal ter wereld, die weliswaar gerecycleerd worden. Een geëngageerde kunstenaar, die zelf het liefst van al met plastic werkt.

Er zijn ook chocolade pringuïns te koop, een samenwerking met Christophe Destrooper. De opbrengst gaat naar projecten rond duurzame waterwinning.

No Plastic in Heaven. Retrospective William Sweetlove loopt tot 3 september in de kerk van Leffinge.