Retrokoers in berengemeente Meulebeke

120 renners aan de start van de (vierde) Bére Retrokoers in Meulebeke. Het is even terugkeren naar het verleden. Iedereen koerst in een uitrusting met merken en sponsors, die al lang verdwenen zijn, maar nog altijd herinneringen oproepen.

Meulebeke is een wielergekke gemeente en de Bère Retrokoers is vooral een nostalgische beleving.

Het bijzondere aan de Retrokoers is om mensen samen te brengen met een oud wielertenue, een oude fiets en de folklore van vroeger terug onder de mensen te brengen.

Eerst twee ronden verkenning en dan de officiële start. Het lijkt wel of we in het koersverleden terug duiken, want we moeten al één of twee generaties terug om de koers truitjes nog te herkennen. En dat is de Bère Retrokoers in Meulebeke. Geen gewone wedstrijd dus.

120 retro koerstruitjes en retro renners. Het is dan wel geen koers om te winnen, maar de deelnemers trappen toch wel flink op de pedalen. En klikpedalen zijn hier niet toegelaten, tandems wel.