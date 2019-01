Elk middagnieuws halen we een spraakmakende reportage uit ons archief. In 2002 gingen we winkelen in Izegem, voor het eerst met euro's.

Al 17 jaar betalen we in de winkel niet meer in Belgische frank, maar in euro. Nog maar weinig mensen rekenen nog bedragen in oude Belgische frank om. Maar op 2 januari 2002, net na de invoering van de euro, was dat toch wel anders. Een ploeg van ons nieuws ging toen inkopen doen in een supermarkt in Izegem.

Bekijk ook