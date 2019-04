Hij tatoeëerde 36 uur aan een stuk op een evenement in Oost-Vlaanderen. En hij is het zeker nog niet beu. Tatoeëren is voor Geert Vanhuysse, alias Tattoo Ink, uit Middelkerke een echte passie. Zijn vader was tekenaar en als kind raakte Geert hij gefascineerd door stoere mannen met tattoos. En van het één kwam het ander. Met als hoogtepunt het wereldrecord tatoeëren op de Tattooconventie. Bekijk het videoverslag hierboven.