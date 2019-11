Raf Vander Stichele, een huisarts op rust uit Staden, mocht in november 2013 naar het Kennedy Space Center in het Amerikaanse Orlando.

Samen met 65 andere kandidaat-astronauten mocht hij één week lang een intensieve training volgen. Hij onderging er ook testen en allerlei oefeningen. Raf won de exclusieve reis met een wedstrijd. Van de 650.000 kandidaten mochten er slechts 65 die opleiding volgen.

Hij behoorde uiteindelijk niet tot de 23 gelukkigen die effectief een ruimtereis mochten maken. Maar voor hem was de reis en de opleiding in de VS al meer dan de moeite waard.