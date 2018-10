Elk middagnieuws halen we een opvallende reportage uit ons archief. Vandaag keren we 22 jaar terug in de tijd. Je herinnert het je sowieso, het onderzoek van Dutroux en alles wat ermee samen ging.

In oktober 1996 was er nog maar net een Witte Mars in Brussel gepasseerd toen er ook in West-Vlaanderen tal van acties gevoerd werden. In heel wat steden en gemeenten in onze provincie kwam er protest tegen het feit dat onderzoeksrechter Connerotte van het Dutroux onderzoek was gehaald. Het spaghetti-arrest zorgde voor heel wat acties over heel de provincie.

