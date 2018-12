Elk middagnieuws halen we een opvallende reportage uit ons archief. In 1994 trokken we naar Brugge voor een speciale bevinding van de technische dienst in de stad.

De Halletoren in Brugge is schuin gebouwd en helt bijna een meter over naar de Wollestraat. Dat was de bevinding van de technische dienst van Brugge 24 jaar geleden. De metingen werden toen door alpinisten uitgevoerd. We blikken even terug en kijken naar hoe de toren er 10 jaar geleden uitzag.

