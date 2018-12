Elk middagnieuws halen we een opvallende reportage uit ons archief. We keren terug naar december 1993, naar een reportage die eigenlijk nog altijd actueel is.

In 1993 stonden leerlingen van het Heilig Hart College in Waregem met een enquête tegen plastic zakken in de supermarkt. Ook toen was er dus al aandacht voor het milieu. Nu, 25 jaar later, krijg je bij veel handelaars al geen plastic zakje meer voor je boodschappen.

LEES OOK